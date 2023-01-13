تعليم القليوبية: الانتهاء من كافة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي والانطلاق غدا

وأوضحت مدير تعليم القليوبية، أنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية ومسئولي الأمن بالإدارات التعليمية لمناقشة استعدادات الإدارات التعليمية للامتحانات بحضور القيادات التنفيذية والتعليمية بالمديرية، حيث تم التأكيد علي سير الامتحانات وفق للقواعد المنظمة للامتحانات، وكذلك تأمين الامتحانات في المدارس وخصوصا تأمين الكنترول بالمدرسة، بالإضافة إلى التنسيق التام بين أمن الإدارات التعليمية مع أمن المديرية وجميع المدارس خلال فترة الامتحانات.

وأشارت، إلى أن تم التنبيه علي موجهي عموم المواد الأساسية أن تكون الورقة الامتحانية في مستوى الطلاب، وأيضا التأكيد علي الانتهاء من تجهيز اللجان في المدارس والتأكد من أمن وسلامة اللجان وتأمين الأسطح والمبني من جميع الأخطار، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لخدمة المدارس أثناء فترة الامتحانات وبعد الامتحانات، والتنبيه علي كافة المدارس بمتابعة خروج الطلاب من الامتحانات والتأكيد علي خروج جميع الطلاب بعد تأدية الامتحانات، وضرورة تواجد الزائرة الصحية أثناء الامتحانات لتوفير الرعاية الصحية لجميع الطلاب.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي السبت 14 يناير 2023، وتستمر حتي 15 يناير 2023، لمدة يومان، كما تنطلق امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي تعليم مجتمعي، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي عام، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير 2023، لمدة 4 أيام.

كما تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي صم، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك امتحانات الصف الخامس الابتدائي صم السبت 14 يناير 2023، حتي الإثنين 16 يناير، لمدة 3 أيام، وأيضا امتحانات الصف السادس والسابع والثامن الابتدائي صم السبت 14 يناير 2023، حتي 17 يناير، لمدة 4 أيام.

وبالنسبة لامتحانات المكفوفين، فمن المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي مكفوفين، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، أما الصف الخامس والسادس الابتدائي مكفوفين، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك امتحانات النقل الأول الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك امتحانات النقل الثاني الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام، وكذلك النقل الإعدادي المهني، السبت 14 يناير 2023، حتي الثلاثاء 17 يناير، لمدة 4 أيام.