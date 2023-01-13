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تعطل قطار أفعوانى بركابه فى الجو بمدينة الألعاب الإنجليزية SeaWorld.. فيديو

الجمعة، 13 يناير 2023 08:30 م
تعطل قطار أفعوانى بركابه فى الجو بمدينة الألعاب الإنجليزية SeaWorld.. فيديو افعوانية
كتب إيهاب محمد

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تعطلت أفعوانية بمدينة الألعاب والترفيه الإنجليزية SeaWorld في الجو خلال جوله، وكان على متنها عدد كبير من الركاب، الذين اضطروا  للجلوس في انتظار إجلائهم، وفقًا لموقع "نيويورك بوست".

على الفور بعد توقف الأفعوانية، تم تسليم الركاب مظلات لإبعاد الشمس عنهم، في انتظار قيام السلطات بمحاولة إنقاذهم، وتم إغلاق مدينة الملاهى مؤقتًا.

وكان قد تم العمل بالأفعوانية الجديدة رسميا الشهر الماضى، وبلغت تكلفة إنشائها 34 مليون دولار، ومع ذلك، تصدرت عناوين الصحف لإغلاقها اليوم بعد تعطلها بالركاب.

هي أول أفعوانية خشبية يتم بناؤها في أستراليا منذ 35 عامًا وتصل سرعتها إلى 50 ميلاً في الساعة.

في واقعة أخرى، وثقت عدد من عدسات الكاميرات لقطة مذهلة لرحلة على واحدة من أحدث وأروع الأفعوانيات أو "قطار الموت" في العالم، حيث تم بناء Defiance في وقت سابق من هذا العام على جبل Iron Mountain في كولورادو، والذي يبلغ ارتفاعه 1300 قدم فوق نهر كولورادو، وفقا لموقع "ذا صن".

الافعوانية
الافعوانية

وتتميز الرحلة في متنزه Glenwood Caverns الترفيهي بسقوط حر يبلغ طوله 110 أقدام أسفل الجبل على ارتفاع 102.3 درجة فوق عمودي.

وللوصول إلى السقوط الحر، يتسلق الركاب ببطء 75 قدمًا، ليستمتعوا بالمناظر البانورامية التي يبلغ ارتفاعها 7132 قدمًا فوق مستوى سطح البحر، قبل الانزلاق في واد.

 

ويركب الأشخاص ويسير القطار بسرعة تصل إلى 56 ميلاً في الساعة، والأمر الأكثر ترويعًا هو أن سيارات الركوب الثماني لا تحتوي على القيود القياسية فوق الكتف، مع وجود شريط حول الخصر فقط ليبقي الركاب في مكانهم.

تُظهر اللقطات التي تمت مشاركتها على تطبيق" تيك توك" بواسطة هواة ركوب attractionspot ما يشبه التواجد في مقدمة المركبة الدوارة في رحلتها المثيرة.

 


افعوانية

أفعواني

قطار

ملاهى

العاب



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