تعطل قطار أفعوانى بركابه فى الجو بمدينة الألعاب الإنجليزية SeaWorld.. فيديو

تعطلت أفعوانية بمدينة الألعاب والترفيه الإنجليزية SeaWorld في الجو خلال جوله، وكان على متنها عدد كبير من الركاب، الذين اضطروا للجلوس في انتظار إجلائهم، وفقًا لموقع "نيويورك بوست".

على الفور بعد توقف الأفعوانية، تم تسليم الركاب مظلات لإبعاد الشمس عنهم، في انتظار قيام السلطات بمحاولة إنقاذهم، وتم إغلاق مدينة الملاهى مؤقتًا.

JUST IN: Sea World's Leviathan ride has reportedly become stuck this afternoon.



Passengers have since been freed, with the attraction temporarily closed.



More to come.#9News pic.twitter.com/BtcF094stI