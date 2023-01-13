تعرف على مواعيد المزاد العلنى لبيع المحال التجارية والوحدات الإدارية بـ3 مدن جديدة

كتب أحمد حسن

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مواعيد المزاد العلنى للوحدات التجارية والإدارية، بمدن الصالحية والنوبارية والشروق، بحيث يبدأ عقد أول مزادي يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير المقبل.

من جانبه أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم طرح 3 محال تجارية بمساحات تتراوح من ( 27م2 : 64م2) بالأسواق التجارية بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني يوم الأحد الموافق 12/2/2023.

وأضاف المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم طرح 15 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح ( من 13م2 : 97م2 )، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 8/2/2023.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه تم طرح قطعة أرض بمساحة 18 م2 داخل مقر الجهاز لإقامة منفذ لخدمة المواطنين بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات للتخصيص بجلسة للمزاد العلني يوم الإثنين 6/3/2023.