اليوم السابع
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تعرف على مواعيد المزاد العلنى لبيع المحال التجارية والوحدات الإدارية بـ3 مدن جديدة

الجمعة، 13 يناير 2023 07:00 ص
تعرف على مواعيد المزاد العلنى لبيع المحال التجارية والوحدات الإدارية بـ3 مدن جديدة مزاد علنى
كتب أحمد حسن

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حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مواعيد المزاد العلنى للوحدات التجارية والإدارية، بمدن الصالحية والنوبارية والشروق، بحيث يبدأ عقد أول مزادي يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير المقبل.

 

من جانبه أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة،  أنه تم طرح 3 محال تجارية بمساحات تتراوح من ( 27م2 : 64م2) بالأسواق التجارية بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني يوم الأحد الموافق 12/2/2023.

 

وأضاف المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم طرح 15 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح ( من 13م2 : 97م2 )، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 8/2/2023.

 

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه تم طرح قطعة أرض بمساحة 18 م2 داخل مقر الجهاز لإقامة منفذ لخدمة المواطنين بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات للتخصيص بجلسة للمزاد العلني يوم الإثنين 6/3/2023.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

مدينه النوباريه



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