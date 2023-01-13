تطوير مدن الجيل الأول وبناء الرابع.. شعار المجتمعات العمرانية عام 22/23

كتبت نورا فخرى

يرتبط قطاع التنمية العمرانية ارتباطا وثيقا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات نظم وحدات الإسكان المُناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية.

وفي هذا الصدد، تتبلور الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية في أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازنا، وتلبي طموحات المواطنين، وترتقي بجودة حياتهم.

ونلقي الضوء في هذا الإطار ومن واقع تقرير حكومي مقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للبرلمان، أهم المشروعات التي تستهدفها هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام الجاري :

1- استكمال إنشاء وتطوير مدن الجيل الأول (العاشر من رمضان، والسادات، وأكتوبر) والثاني (بدر، المنيا العبور) والثالث (القاهرة الجديدة أسوان الجديدة والرابع (العلمين الجديدة، حدائق العاصمة المنصورة الجديدة جزيرة الوراق، رشيد الجديدة بالإضافة إلي مدن أخري مثل توشكي الجديدة - شرق وغرب بورسعيد - 1 العبور الجديدة - الفشن الجديدة - ملوى الجديدة - سفنكس الجديدة - الأقصر الجديدة - الشيخ زايد - النوبارية الجديدة - مدينة امتداد غرب قنا - مدينة 6 أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر.

2 - إدراج مدن جديدة من مدن الجيل الرابع بخطة عام 2022/2023 منها: العاصمة الإدارية الجديدة وبني مزار الجديدة، والسويس الجديدة، ورأس الحكمة.

3- استكمال الأعمال بباقي المدن الجديدة الأخرى وهي مدن أسيوط الجديدة - طيبة الجديدة - مدينة الشروق - الصالحية الجديدة - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - تنمية شمال خليج السويس - مدينة سوهاج الجديدة - مدينة 15 مايو - مدينة أعلى هضبة أسيوط).

4- تنفيذ المشروعات الاستراتيجية من ( مياه - صرف - طرق - إسكان - كهرباء)، ومشروعات الاسكان ( الثالث - الحي الخامس) بالعاصمة الإدارية ومصاريف إحلال وتجديد والصرف الصحي، وتطوير مجرى العيون ومثلث ماسبيرو.