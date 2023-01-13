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تحرير 2425 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 91 سيارة متهالكة

الجمعة، 13 يناير 2023 01:41 م
تحرير 2425 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 91 سيارة متهالكة المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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أعلنت الإدارة العامة للمرور في بيان رسمي لوزارة الداخلية، رفع عدد (91) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع فى المحافظات على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وضبط (625) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير عدد (2425) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.
 
 
 

الملصق الالكترونى

مخالفات المرور

الاداره العامه للمرور

اخبار الحوادث



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