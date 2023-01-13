تحرير 2425 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 91 سيارة متهالكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور في بيان رسمي لوزارة الداخلية، رفع عدد (91) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع فى المحافظات على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وضبط (625) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير عدد (2425) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.
تحرير 2425 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 91 سيارة متهالكةالجمعة، 13 يناير 2023 01:41 م
المرور- أرشيفية
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