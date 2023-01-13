تحرير 174 محضرا متنوعا و49 إنذارا وضبط 237 حالة إشغال متنوع بالإسكندرية.. صور

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار مع استمرار إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدى لأى ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع وطرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وتنفيذا لذلك؛ شن حى شرق بمتابعة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية شملت مناطق رشدى والهدايا وفلمنج وجليم وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 59 محضر متنوع، وإعدام 20 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، والتحفظ على 100 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 32ألف جنيه.

وقاد اللواء وليد البيلى رئيس حى الجمرك حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية استهدفت سوق الميدان ووكالة الليمون وشارع إسماعيل صبرى وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الأرز وتحرير 31 محضر متنوع، و37 إنذار، واعدام 19 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وقام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبره للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم استهدفت شوارع البيهقى، سوق الورديان، وضاح اليمن وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير 34 محضر وأخذ عينات مواد غذائية وتحرير عدد ٥ محاضر متنوعة والتحفظ على 20 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى العجمى برئاسة السيد موسى حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية والتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين استهدفت شارع عبد الفتاح الطلخاوى، شارع فضة، شارع خير الله، منطقة الهانوفيل وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4منشأت، وضبط 33 حالة إشغال متنوع وتحرير 49 محضر وفرض غرامات فورية بنحو ٥ آلاف جنيه

وواصل حى وسط برئاسة عزة سعد حملاته للتفتيش على المحال التجارية والصيدليات شملت طريق الكورنيش وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 23 محضرا متنوعا و12 إنذارا، وفرض غرامات فورية تقدر ب 26 ألف جنيه، وضبط عدد 120 حالة إشغال متنوع و93 حاجزا حديديا وإعدام كميات من الخبر التالف.

وكثف حى المنتزه ثان برئاسة هدى ابو كليلة حملاته للتصدى لأى منشأة تتلاعب بالأسعار شملت الحملة منطقة أبى قير وعدد من المحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر متنوعة.

وتواصل الأجهزة المعنية والمختصين حملاتها الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لضبط السوق وضمان عدم استغلال المواطنين.