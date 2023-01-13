بيرو تغلق مطار كوزكو بسبب استمرار الاحتجاجات

فاطمة شوقى

أكدت الحكومة البيروفية أنه تم إغلاق مطار كوزكو، مؤقتا كإجراء وقائى في مواجهة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تثير الفوضى وحالة من عدم الاستقرار في البلاد.

وكتبت وزارة النقل والاتصالات البيروفية على تويتر: "سيعلق مطار فيلاسكو أستيتي الدولي في كوزكو عملياته مؤقتًا، وهذا الإجراء يأتي حفاظا على سلامة الأشخاص وسلامة عمليات الطيران"، حسبما نقلت صحيفة "الكوميرثيو" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد يوم من وفاة أحد المتظاهرين في كوزكو، خلال الاحتجاجات التي تركزت في محيط المطار المحلى.

وفي مناطق متفرقة من البلاد، حاول المتظاهرون احتلال مرافق المطار، مما تسبب في إغلاق بعضها ، كما هو الحال فى مدينة جولياكا الجنوبية، في منطقة بونو ، على الحدود مع بوليفيا.

وبدأت المظاهرات في بيرو في 7 ديسمبر ، عندما تولت دينا بولوارت رئاسة البلاد بعد عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو (2021-2022).

ويطالب المتظاهرون باستقالة بولوارت، وإغلاق الكونجرس ، وتقديم الانتخابات العامة حتى عام 2023 وتكوين جمعية تأسيسية ، من بين مطالب أخرى.

أعلن وزير العمل البيروفي إدواردو جارسيا، استقالته من منصبه عقب أسابيع من الاضطرابات الدامية التي تشهدها البلاد، وطالب جارسيا الرئيسة البيروفية دينا بولوارت بالاعتذار عن مقتل المتظاهرين والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وأشارت صحيفة "الديباتى" الإسبانية إلى أن 49 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر اندلاع اشتباكات بين الشرطة البيروفية ومجموعة من المتظاهرين منذ عزل الرئيس السابق "بيدرو كاستيلو" واعتقاله في شهر ديسمبر الماضي.

وطالب وزير العمل البيروفى الرئيسة بالاعتذار والاعتراف بالأخطاء في رد حكومته على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت إلى ما يقرب من 50 حالة وفاة.

وكتب على حسابه على تويتر، حيث شارك الخطاب الذي أرسله إلى رئيس الدولة: "أشكر الرئيس دينا بولوارت، ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا، لمنحي الفرصة لخدمة بلدي".