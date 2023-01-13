بلاستيك قابل للتحلل.. أهم مشروعات البتروكيمات الخضراء والصديقة للبيئة

كتبت -مروة الغول

يستهدف قطاع البترول خطة متكاملة يتم تنفيذها ينفذها وذلك من أجل زيادة قدرات صناعة البتروكيماويات المصرية تمضي في تحقيق أهدافها من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة الطموحة وتتضمن تلك المشروعات عدد من مشروعات البتروكيماويات الخضراء والصديقة للبيئة تتضمن الاتى ..

1-تشمل المشروعات الجديدة التي بدأ العمل على اقامتها مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي من المولاس في دمياط.

2-تم البدء في دراسة إقامة عدد من المشروعات الصديقة للبيئة مثل مشروع البلاستيك القابل للتحلل ومشروع انتاج النافتا الخضراء من زيت الطحالب.

3-تم بالتوازى مع المشروعات الجديدة تنفيذ مشروعات مهمة للإحلال والتطوير والتجديد في مشروعات البتروكيماويات القائمة وفى مقدمتها مشروعات تطوير وتجديد مصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية حيث تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد مصنع انتاج مادة VCM لزيادة الطاقة 125% حيث أدى الى رفع الطاقة التصميمية للمصنع إلى 125% وذلك لإنتاج 125 ألف طن سنوياً من مادة ـ VCM، باستثمارات حوالى 900 مليون جنيه.

يذكر أن مشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها تتضمن الأتى:

1- مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بشركة تكنولوجيا الأخشاب "WOTEH ووتك" بمحافظة البحيرة : بهدف إنتاج 205 ألف متر3 سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF)) اعتماداً على 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز المصرى كمادة خام مما يجعله من المشروعات التي تحقق مردودا بيئياً واقتصادياً كبيراً .

2- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط : بهدف إنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF اعتماداً على منتجى الميثانول واليوريا المنتجين بشركتى ايميثانكس وموبكو.

3- مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات يهدف المشروع لإنشاء مجمع عملاق للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من منتجات مهمة يتزايد عليها الطلب محلياً وعالمياً للتصدير، وتماشياُ مع خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية.

وكانت دراسة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، تحت عنوان دور المواد الحيوية المتجددة والوقود الحيوى فى إنتاج البلاستيك الحيوي، أهم مشروعات صناعة البتروكيماويات الخضراء فى مصر.

وأعلنت وزارة البترول فى جمهورية مصر العربية فى عام 2021، وفى إطار الخطة القومية المحدثة للبتروكيماويات 2020-2035، عن حزمة من المشروعات فى مجال صناعة البتروكيماويات الخضراء، شملت اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمشروع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى، فى مدينة دمياط، بطاقة 100 ألف طن سنوياً من مولاس بنجر السكر ( شمندر )، بتكلفة استثمارية للمشروع تبلغ حوالى 100 مليون دولار أمريكى.

وتابعت الدراسة،يستخدم الإيثانول الحيوى فى عدد من الصناعات الكيماوية، وتشمل إنتاج الإيثلين والبولى إيثيلين الحيوى، وحمض الخليك، الأسيتالديهيد، والأسيتون، والإيثيل أسيتات، بالإضافة إلى إنتاج الأحبار والدهانات .

وأضافت الدراسة، هذا وقد كان لجمهورية مصر العربية السبق فى إنتاج الإيثانول الحيوى من خلال شركات السكر المحلية، واستخدامه فى إنتاج الإيثيلين الحيوى بطاقة 60 ألف طن سنوياً لإنتاج البولى فينيل كلوريد بواسطة شركة تى سى إى سنمار الهندية فى منطقة بورسعيد .

وأشارت الدراسة ،إلى اعلان وزارة البترول فى مايو 2022، عن التخطيط لتنفيذ عدد ثلاث مشروعات أخرى فى مجال البتروكيماويات الخضراء، وهى مشروع استخلاص زيت الطحالب بالتعاون مع شركة " ريجا جرين إنيرجى " الإماراتية، وإنتاج النافثا الحيوية بطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنوياً، وباستثمارات تصل إلى حوالى 600 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع آخر لإنتاج حمض البولى لاكتيك، بطاقة 75 ألف طن سنوياً، وباستثمارات مالية تصل إلى نحو 600 مليون دولار، والمشروع الثالث لتحويل مخلفات البلاستيك إلى مواد أولية بنائية، لإنتاج البولى إيثيلين المستدام بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً باستثمارات 50 مليون دولار .

وتابعت الدراسة ،أنه على صعيد البحث العلمى نجح باحثون تابعين للمركز القومى للبحوث فى عزل أنواع من البكتريا الموجودة فى التربة لإنتاج البلاستيك الحيوى القابل للتحلل الحيوى من نوع البولى بيتا هيدروكسى بيوتيرات