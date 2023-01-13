بعد حجزها للحكم.. 5 معلومات عن إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

اقتربت الدائرة الثانية إرهاب، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 4 متهمين صادر ضدهم أحكاما غيابية بالسجن بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب بمحيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والمجمع العلمى، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء".

وتوجد العديد من المعلومات حول القضية منها...

1 - الأحداث بدأت فى 17 سبتمبر من عام 2011، بشارع القصر العيني.

2 - فى 4 فبراير من عام 2015 الجنايات تقضى بالمؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا مع اخرين حضوريا.

3 - بعد القبض على المتهمين تم نظر محاكمتهم أمام الدائرة 2 إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

4 - القضية تضم احراز بها فيديوهات لأحداث الشغب التى وقت يومى الواقعة.

5 - الجنايات بعد نظر الدعوى وسماع طلبات ومرافعة الدفاع ومرافعة النيابة قررت حجز الدعوى لجلسة 16 فبراير المقبل للحكم.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.