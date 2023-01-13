اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 يناير 2023 01:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تحت رعاية رئيس الجمهورية..

انطلاق فعاليات مؤتمر الاستدامة فى تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع الإنتاجية

الجمعة، 13 يناير 2023 12:55 م
انطلاق فعاليات مؤتمر الاستدامة فى تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع الإنتاجية جانب من اللقاء
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت اليوم الجمعة، بمدينة الأقصر، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة تحت عنوان "شراكات قطاع الأعمال: نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة" والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه جمعية الأورمان، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والقصير، وزير الزراعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها الجندى، وزيرة الهجرة، والدكتورة هبة مجدى، ونائب وزيرة التخطيط، والدكتور نائل درويش، نائب وزير البترول، خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات.

 

وأعلن محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، نائب مديرعام جمعية الاورمان، ان المؤتمر بدأ بالجلسة الوزارية بمدينة الأقصر، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات والبنوك والخبراء الدوليين في مجال التنمية المستدامة إلى مدينة الأقصر.

 

وأوضح فؤاد أن المؤتمر يستهدف إبراز دور الاستدامة فى تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع الإنتاجية وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية وبيان الانعكاسات الإيجابية لتطبيق مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والإقتصادية، كما يسعى المؤتمر إلى بيان أهمية تحقيق التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية بهدف تنفيذ مشروعات المسؤولية االمجتمعية التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع مع مراعاة رؤية مصر 2030.

 

مضيفا ان المؤتمر سيواصل المناقشات التي أثيرت خلال COP 27 بين الحكومة وواضعي السياسات والقطاع الخاص حول التحديات التي تواجه خلق بيئة تمكينية لمشاركة القطاع الخاص في توفير حلول مناخية أكثر مرونة، ودور منظمات المجتمع المدني في مواجهة التأثير السلبي لتغير المناخ الاجتماعي والاقتصادي على الفئات الضعيفة، وسوف يسلط المؤتمر الضوء على دور التمويل في مختلف جوانب التحول الأخضر.

الحضور فى مؤتمر الاستدامة
الحضور فى مؤتمر الاستدامة

 

جانب من الحضور فى مؤتمر الاستدامة
جانب من الحضور فى مؤتمر الاستدامة

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من مؤتمر الاستدامة
جانب من مؤتمر الاستدامة

 

مؤتمر الاستدامة
مؤتمر الاستدامة

 

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

 


وزراء التضامن والمالية

مؤتمر الاستدامة فى تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع الإنتاجية

مؤتمر الاستدامة

جمعية الاورمان



الموضوعات المتعلقة

التضامن الاجتماعى تعلن انتظام صرف معاشات شهر يناير للمستحقين

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:00 م

مبادئ الإسعافات الأولية ورشة عمل تنظمها وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة سوهاج.. صور

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:18 م

مسئولة بالتضامن الاجتماعى توضح شروط الاشتراك بمسابقة الأم المثالية

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:00 م

التضامن الاجتماعى تتعاقد مع شركة "فورى" لتحصيل رسوم التقييم الوظيفى

الخميس، 08 ديسمبر 2022 11:38 ص

56 منشأة تضامن اجتماعى بـ51 قرية.. "حياة كريمة" تغير وجه الحياة بقرى مصر (فيديو)

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة