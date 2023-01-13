اليوم السابع: مسابقات ومبادرات لرفع كفاءة الأئمة والواعظات

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: فى إطار إستراتيجية الدولة للتطوير ودعم المواهب.. مسابقات ومبادرات لرفع كفاءة الأئمة والواعظات.. الأوقاف ترصد جوائز مالية وتشجيعية للفائزين.. 23.3 ارتفاعا فى قيمة الصادرات المصرية خلال10 أشهر.. الأهلى ينتظر صداما مرتقبا مع ريال مدريد فى مونديال الأندية

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