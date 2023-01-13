الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 7133 طن مخلفات خلال أسبوع.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية ب النظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 7133طن خلال الفترة من 6 يناير 2023 حتى 12 يناير 2023.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة برفع القمامة والمواد الصلبة بحمولات تقدر بـ 358 طنا.

وفي قرية عين غصين، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات وقمامة حوالي 110 أطنان.

وفي قرية الحجاز، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات حوالي 80 طنا خلال الأسبوع الماضي.

وفي قرية الفردان، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 150 طنا.

ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 698 طنا من القمامة والمواد الصلبة.

قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت 670 طنا.

وفي حي ثان تم رفع ما يقرب من 1290 طنا من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الاسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1000 طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 933 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها 350 طن من المخلفات والقمامة خلال الأسبوع الماضي، من قرى أبوخليفة، الرياح، النصر، البياضية، الشهيد، أبو طفيلة، وقرية الروضة.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 515 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى و المدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 400 طن من القمامة و 120طن مواد صلبة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 545 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 612من المدينة والقرى وتوابعها.

وأكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.