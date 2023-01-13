اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 يناير 2023 06:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 817 سيارة بـ"سارينة" فى حملات مكبرة

الجمعة، 13 يناير 2023 06:00 ص
المرور يضبط 817 سيارة بـ"سارينة" فى حملات مكبرة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه رجال المرور حملات مكبرة لرصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ، حيث نجحت فى ضبط (817) مخالفة أجهزة صوتية.

 

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 


مرور

المرور

الداخلية

حوادث

سارينة



الموضوعات المتعلقة

رجال المرور يحررون ربع مليون مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

السبت، 15 أكتوبر 2022 05:00 ص

حالات تلزم رجال المرور بسحب رخص القيادة من السائقين.. تعرف عليها

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:23 ص

أفعال ومحاذير للسائقين تلزم رجال المرور بسحب رخص القيادة.. تعرف عليها

الأربعاء، 13 يوليو 2022 11:00 ص

صور.. رجال مرور إسنا يقودون حملات للحد من التكدسات وضبط المخالفين

السبت، 21 مايو 2022 02:31 ص

فتح 5 طرق بعد وضوح الرؤية وتلاشى الشبورة.. تمركز سيارات الإغاثة ورجال المرور على الطرق والمحاور.. طوارئ بغرف العمليات وتحذيرات بمضاعفة مسافات الأمان أثناء القيادة.. وتخصيص خطوط ساخنة لتلقى البلاغات

الجمعة، 07 يناير 2022 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة