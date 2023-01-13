اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل بعيد الغطاس 19 يناير الجارى

الجمعة، 13 يناير 2023 04:00 ص
الكنيسة تحتفل بعيد الغطاس 19 يناير الجارى عيد الغطاس
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد يوم 19 يناير الجارى، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وفقا لعادته السنوية.

وقال القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن قداس عيد الغطاس يبدأ ليلة العيد، حيث يوجد به قداس باكر والقداس الإلهى، وينتهى بعد الساعة 12 منتصف الليل.

وأكد أن العيد يبدأ بعد الساعة 12 منتصف الليل قائلا "الأقباط صائمون صوم برامون الغطاس، وهو صوم انقطاعى تماما ويكسرون الصيام اليوم"، وتابع: "الطعام فى العيد قلقاس وبرتقال وقصب السكر، حيث تقوم العائلات بتفريغ البرتقال من الداخل وعملها فانوس وهى من العادات الجميلة للأسر القبطية".

ويستمر طقس عيد الغطاس لمدة 3 أيام، حيث تقيم الكنائس القداس كل كنيسة حسب ظروفها، حيث يصلى أقباط من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة التاسعة، فيما تقيم كنائس أخرى قداسها من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً، وبعد القداس ينصرف المصلون، على أن يعود الأقباط للصيام يوم الجمعة عن السمن واللبن والبيض واللحوم.


الكنيسه الارثوذكسيه

عيد الغطاس

احتفال عيد الغطاس

البابا تواضروس الثانى



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