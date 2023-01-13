الغاز الطبيعى والمسال يتصدر قائمة السلع الأعلى تصديرا فى أكتوبر الماضى

كتب مدحت عادل

تصدر الغاز الطبيعي والمسال قائمة السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها فى شهر أكتوبر الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت قيمة صـادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال نحو 817.8 مليون دولار فى شهر أكتوبر الماضى، بينما كانت نحو 715 مليون دولار في شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 156.8 مليون دولار.

وحل الغاز الطبيعى فى صدارة قائمة السلع التي ساهمت في زيادة قيمة الصادرات المصرية في شهر أكتوبر الماضي، وتضمنت القائمة ملابس جاهزة بنسبـة 19.7٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 20.6٪، وفواكه طازجة بنسبة 71.7٪.

واجمالا انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 9.4٪ حيـث بلغـت 3.77 مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر الماضي، مقابل 4.16 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 25.6٪ واسمدة بنسبة 39.8٪ والبترول الخام بنسبة 45.4% ولـدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1.0٪.