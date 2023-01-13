العلاجات المنزلية للوقاية من البرد والسعال خلال فصل الشتاء

كتبت فاطمة ياسر

ترتفع حالات نزلات البرد والسعال بشكل مخيف أثناء موجة البرد، و يشارك الخبراء بعض العلاجات المنزلية لمساعدتك على بناء وتقوية مناعتك، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

بسبب تقلبات الطقس، وبرودته فقد ارتفعت حالات الأشخاص المصابين بنزلات البرد والسعال بشكل مخيف، ولذا يقترح الخبراء ، إن ارتداء طبقات متعددة أمر مهم للحفاظ على دفء الجسم ، ويمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تبقيك دافئًا أيضًا بينما تساعدك على بناء مناعتك.