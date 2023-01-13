العثور على "عقرب" من نوع نادر فى منزل نجل إمبراطور المخدرات التشابو

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لابيرداد" الإسبانية إن قوات الأمن عثرت خلال اعتقال أوفيديو جوزمان ، نجل إمبراطور المخدرات المكسيكي "التشابو جوزمان"، على عقرب يربيه فى منزله.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون المكسيكي واضح بشأن حيازة الحيوانات البرية أو الغريبة كحيوانات أليفة فى المنزل ، وهذا هو سبب حظر الكثير منها ، ومع ذلك ، قرر بعض الأشخاص مثل عائلة التشابو جوزمان الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة ، الأمر الذى سيؤدى الى الحكم عليهم بسبب اختراق القانون.

وقالت الصحيفة إن التحقيقات الأخيرة في قضية أوفيديو جوزمان أكدت العثور على عقرب من نوع غريب ونادر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من السهل العثور على هذا الحيوان الصغير الغريب ، في المنزل ، حيث أن هذا الحيوان موطنه الاصلى من غانا والسنغال وساحل العاج، على الرغم من مظهره الأسود اللامع أو الأخضر الذي يمر عبر اللون البني ، وصغر حجمه الذي يقارب 20 سم ، إلا أنه سهل الانقياد لأنه يهاجم فقط عندما يشعر بالخطر.

عادة ما تسبب مخالبه الضخمة الخوف ، ومع ذلك ، فإن الخطر الحقيقى يكمن في لدغته لأنه يحتوي على الغدد مسممة ، أما بالنسبة لطعامه ، فإن هذا العقرب يفضل الفريسة الحية مثل الديدان أو الصراصير أو الكركند التي تباع فى المتاجر المتخصصة والمياه بكميات كبيرة.

وتم اعتقال اوفيديو جوزمان بعد اشتباكات دامية بين رجال الأمن المكسيكى ، ورجال المافيا ، والتي أصيب فيها حوالى 29 شخص.

وقالت حكومة ولاية سينالوا، إن 3 أفراد من قوات الأمن قتلوا في الاشتباكات التي كانت بين الشرطة وأفراد عصابة كارتل سينالوا خلال عملية اعتقال أوفيديو جوزمان، وهو تاجر مخدرات مطلوب للولايات المتحدة وأحد أبناء كارتل سينالوا السابق خواكين "إلـ تشابو" جوزمان، في عملية أدت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية وحواجز على الطرق في جميع أنحاء عاصمة الولاية الغربية.

وأشارت وكالة الطيران الاتحادية المكسيكية، إلى إن طائرة تابعة للقوات الجوية أصيبت في إطلاق النار أيضا، مضيفة أن المطارات في كولياكان ومدينتي مازاتلان ولوس موتشيس في سينالوا، ستظل مغلقة لحين عودة الأمن.