اليوم السابع
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الجمعة، 13 يناير 2023 04:25 م
أكرم القصاص
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السوداني والرئيس الألماني يبحثان آليات التعاون المتبادل بين البلدين

الجمعة، 13 يناير 2023 04:03 م
السوداني والرئيس الألماني يبحثان آليات التعاون المتبادل بين البلدين شياع السودانى
وكالات

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بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، آليات التعاون المتبادل بين البلدين.
 
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس وزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "بحث صباح اليوم الجمعة، مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، آليات التعاون المتبادل بين البلدين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا التي وصلها أمس الخميس".
 
 
واضاف البيان، أن "اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
 
واشار إلى أن "اللقاء البحث في آليات التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين، وسبل تطويره وتوسعته في مختلف مجالات الاقتصاد والطاقة، بما يسهم في تعزيز مصالح البلدين وازدهار شعبيهما".

 
 
 
 
 

 


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