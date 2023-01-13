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الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم.. فيديو

الجمعة، 13 يناير 2023 05:24 م
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم.. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم.
 
 
 
 

الرئيس السيسي

اعمال التطوير

هضبة المقطم

اخبار اليوم

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