الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم.. فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم.
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم.. فيديوالجمعة، 13 يناير 2023 05:24 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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