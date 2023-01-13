اليوم السابع
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الجمعة، 13 يناير 2023 08:13 ص
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الداخلية تفاجئ المحتكرين بضربات أمنية.. وتضبط 137 طن سلع احتكرها التجار

الجمعة، 13 يناير 2023 07:00 ص
الداخلية تفاجئ المحتكرين بضربات أمنية.. وتضبط 137 طن سلع احتكرها التجار سلع تموينية - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت شرطة التموين فى ضبط (18) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، بمضبوطات بلغت (55,020 طن دقيق أبيض "عينى" – 137,541 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة - 11517 عبوة سلع ومواد غذائية - 71716 لتر زيت طعام)، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري.

 

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

 


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