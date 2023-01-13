الداخلية تضبط 2.7 مليون وحدة ألعاب نارية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط بائع - مقيم بمحافظة القاهرة، حال تواجده داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته (38 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,600,000 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر - مقيم بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه.. وعثر بداخله على عدد (31) كرتونة ألعاب نارية بإجمالى (عدد 1,100,000 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام)بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية