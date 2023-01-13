الداخلية تضبط شخصين لبيعهما سجائر مهربة فى حلوان

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، قيام (تاجرى سجائر - مقيمان بدائرة قسم شرطة 15 مايو) بالتردد على أصحاب الأكشاك ومحال بيع السجائر ، وتوزيع سجائر مجهولة المصدر "مهربة".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وعٌثر بحوزتهما على (عدد 4690 علبة سجائر "مختلفة الأنواع"- مبلغ مالى ) بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة.