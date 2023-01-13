الداخلية تضبط شخصين لبيعهما سجائر مهربة فى حلوان

نجحت الداخلية في ضبط شخصين، لقيامهما ببيع وتوزيع السجائر مجهولة المصدر والمهربة على أصحاب الأكشاك بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى السجائر المهربة ومجهولة المصدر.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، قيام (تاجرى سجائر - مقيمان بدائرة قسم شرطة 15 مايو) بالتردد على أصحاب الأكشاك ومحال بيع السجائر ، وتوزيع سجائر مجهولة المصدر "مهربة".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وعٌثر بحوزتهما على (عدد 4690 علبة سجائر "مختلفة الأنواع"- مبلغ مالى ) بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة