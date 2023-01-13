الاحتلال الإسرائيلى يعتقل عدد من الفلسطينيين فى الضفة الغربية

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً في طوباس إضافة إلى اعتقال فلسطينيين في جنين بينهم أسير محرر واستولت على مركبته ، إلى جانب اقتحام مخيم الجلزون قرب رام الله واعتقال عدد من الفلسطينيين.



في السياق ذاته وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 170 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري خلال عمليات الاقتحام للمدن والبلدات الفلسطينية .