اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل عددا من الفلسطينيين فى الضفة الغربية

الجمعة، 13 يناير 2023 10:31 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل عددا من الفلسطينيين فى الضفة الغربية انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى
كتب أحمد علوى

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة عددًا من الفلسطينيين بعد اقتحامها قرى وبلدات في الضفة الغربية .
 
وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً في طوباس إضافة إلى اعتقال فلسطينيين في جنين بينهم أسير محرر واستولت على مركبته ، إلى جانب اقتحام مخيم الجلزون قرب رام الله واعتقال عدد من الفلسطينيين.

في السياق ذاته وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 170 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري خلال عمليات الاقتحام للمدن والبلدات الفلسطينية .

 


فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

الضفة الغربية

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