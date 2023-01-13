جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الجمعة/، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا خالد المشرى، بحضور نائبه الثانى عمر بوشاح في طرابلس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).

وجرى خلال اللقاء استعراض وبحث آخر التطورات واللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستورى بين المجلسيْن الذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات.