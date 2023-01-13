وقال مكتب المدعي العام - في بيان له اليوم - إنه حتى اليوم 13 يناير، تأثر أكثر من 1333 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 453 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 880 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.



وأوضح مكتب المدعي العام، أن 3 آلاف و126 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا تضررت جراء الضربات الجوية والمدفعية الروسية اليومية، من بينها 337 مؤسسة تم تدميرها بالكامل.



وأضاف أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.