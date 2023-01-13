افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 3 ملايين و170 ألف جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف إفتتاح 3 مساجد جديدة اليوم الجمعة بمركزي أبو حمص و الدلنجات بتكلفة 3 ملايين و 170 ألف جنيه وتلك المساجد هى :

- مسجد عبد اللاه - بطورس - أبو حمص على مساحة 100 م2 وبتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

- مسجد سامي الركيب - طيبة - الدلنجات مساحة 220 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 320 ألف جنيه.

- مسجد عبد الحميد موسى فضل - زاوية حمور - طيبة - الدلنجات على مساحة 156 م2 وبتكلفة إجمالية 950 ألف جنيه.

يذكر ان خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان اغتنام عهد الشباب في بناء الذات " إتقان العبادة وإتقان العمل"

وتناولت الخطبة أن ديننا الحنيف خص عهد الشباب بمزيد من العناية والاهتمام، ونبه على دوره في بناء الذات وتكوينها، فالشباب ربيع الحياة والعمر، وعهد اكتمال البناء الجسدي والنضج العقلي، كما ارشدنا الشرع الحنيف الي ضرورة اغتنام عهد الشباب بما ينفع النفس والدين والوطن عبادة وعملاً.