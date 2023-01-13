استقالة وزير العمل فى بيرو مطالبا رئيسة البلاد بإجراء انتخابات مبكرة

فاطمة شوقى

أعلن وزير العمل البيروفي إدواردو جارسيا، استقالته من منصبه عقب أسابيع من الاضطرابات الدامية التي تشهدها البلاد، وطالب جارسيا الرئيسة البيروفية دينا بولوارت بالاعتذار عن مقتل المتظاهرين والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وأشارت صحيفة "الديباتى" الإسبانية إلى أن 49 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر اندلاع اشتباكات بين الشرطة البيروفية ومجموعة من المتظاهرين منذ عزل الرئيس السابق "بيدرو كاستيلو" واعتقاله في شهر ديسمبر الماضي.

وطالب وزير العمل البيروفى الرئيسة بالاعتذار والاعتراف بالأخطاء في رد حكومته على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت إلى ما يقرب من 50 حالة وفاة.

وكتب على حسابه على تويتر، حيث شارك الخطاب الذي أرسله إلى رئيس الدولة: "أشكر الرئيس دينا بولوارت، ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا، لمنحي الفرصة لخدمة بلدي".

في الخطاب، صرح الرئيس السابق لحقيبة حزب العمل أن الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تعيشها بيرو "تستحق تغيير الوجوه في اتجاه البلاد وتقدمًا في الانتخابات التي لا يمكن أن تنتظر حتى أبريل 2024"، مضيفا أن "عدم القيام بذلك ، أعتقد أنه يولد البلى الذي ، على الأقل في حالتي ، يعطلني من أن أكون قادرًا على تنفيذ بناء حوار أعتبره يحتاجه البلد".

وأوضح جارثيا أنه واجه "التحدي" المتمثل في كونه وزيرًا "في لحظة حرجة تهدد" إمكانية حكم البلاد ، وأشار إلى أنه ، وراء الاحتجاجات ، "كانت هناك مطالب اجتماعية تم تجاهلها منذ فترة طويلة" ، على الرغم من أنه قد تكون هناك أيضًا "دوافع قاتمة وخبيثة" ، مما دفع الحكومة إلى "تبني رد من شأنه احتواء هذه الاعتداءات".