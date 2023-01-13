إصابة شاب إثر انقلاب سيارته أمام مطار بورسعيد

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الشاب: زياد عابر شعبان سيد صالح، 20 عامًا، مصاب بإصابات مختلفة نتيجة حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام مطار بورسعيد الدولي على طريق "بورسعيد - دمياط".

حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.

وكان حصل "اليوم السابع " على مقطع فيديو للحظة اصطدام سيارة طائشة يقودها شاب بشابين يقفان في شارع طرح البحر نطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، الشاب: علي راشد اسماعيل 26 عامًا، مصابًا بتوقف في عضلة القلب والحالة العامة غير مستقرة وجرى وضعه على جهاز تنفس صناعي ومصاب بكسور متعددة، والشاب: محمد السيد عكاشة 30 عامًا، مصابًا بكسور في الذراع والساق والحالة العامة مستقرة، نتيجة اصطدام سيارة بهما في شارع طرح البحر.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.