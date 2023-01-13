إسبانيا تستقبل 225 عسكريا أوكرانيا للتدريب

وكالات

أعلنت الحكومة الإسبانية أن 225 عسكريّا أوكرانيّا سيصلون إلى إسبانيا الخميس لتلقي التدريب في القواعد العسكرية الإسبانية.

وجاء في بيان بهذا الصدد، أن وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس ستستقبل 225 عسكريا أوكرانيا في قاعدة توريخون، وهم سيتلقون التدريب خلال عدة الأسابيع المقبلة.

ويشار إلى أن نحو 200 من العسكريين الذين يصلون إلى إسبانيا هم من المدنيين الذين خضعوا للتعبئة العسكرية مؤخرا، ولا يمتلكون أي خبرة عسكرية، وسيتلقون التدريب الأساسي في قاعدة لأكاديمية المشاة في مدينة طليطلة (توليدو).

ومن المقرر أن يخضع العسكريون المتبقون للتدريبات في قاعدة "إل كوبيرو" لفوج المدفعية المضادة للجو، حيث سيتدربون على استخدام أنظمة Hawk للدفاع الجوي. وكانت إسبانيا قد أعلنت فى ديسمبر الماضي أنها تخطط لتدريب نحو 2.4 ألف عسكري أوكرانى فى السنة.