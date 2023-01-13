اليوم السابع
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إزالة تعد بالبناء على أرض زراعية فى مطوبس وإصلاح ماسورة مياه بقلين.. صور

الجمعة، 13 يناير 2023 08:24 م
إزالة تعد بالبناء على أرض زراعية فى مطوبس وإصلاح ماسورة مياه بقلين.. صور إزالة تعد على الأراضى الزراعية بمطوبس
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس، برئاسة ياسر سعد خداش، من إزالة مباني مخالفة بلوك أبيض، في أرض الإصلاح بقرى الخريجين التابعة لقرية برنبال، وتمت الإزالة في المهد بحضور محمود فوزي جاد، رئيس قرية برمبال، ومهندس المراقبة العامة للتعاونيات حاتم صبرى.

تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببذل أقصى الجهود لتحسين كافة الخدمات للمواطنين في مختلف المدن والأحياء والقرى، خاصة ملف النظافة بمتابعة رفع القمامة من الشوارع العامة والفرعية والطرق بين القرى أو التي تربط القرى بالمراكز والتخلص منها بالطرق الصحية السليمة والتصدي للإشغالات والمخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري.

وتابع قلين فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال إصلاح ماسورة المياه أمام النقطة الثابتة بطريق عين الحياة التابعة لقرية المنشأة الكبرى، وتابع رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسخير كافة الامكانيات، وتوفير بيئة نظيفة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانياً.

 

ازالة تعدي على الاراضي الزراعية بمطوبس
ازالة تعدي على الاراضي الزراعية بمطوبس

 

ازالة حالة تعدي على ارض زراعية بمطوبس
ازالة حالة تعدي على ارض زراعية بمطوبس

 

اصلاح ماسورة مياه بقرية بقلين
اصلاح ماسورة مياه بقرية بقلين

 

اصلاح ماسورة مياه
اصلاح ماسورة مياه

 

 


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