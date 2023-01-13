اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 يناير 2023 09:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إجلاء سكان مدينة يكابيلس فى لاتفيا بسبب الفيضانات

الجمعة، 13 يناير 2023 09:07 م
إجلاء سكان مدينة يكابيلس فى لاتفيا بسبب الفيضانات فيضانات - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت عمليات إجلاء سكان مدينة يكابيلس فى لاتفيا بسبب الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر دفينا الغربى، الذى تمنع الكتل الجليدية جريان مياهه، بحسب "روسيا اليوم".

وقال رايفيس راجينيس، رئيس بلدية يكابيلس - 150 كيلومترا شرقي العاصمة ريغا – لموقع " LSM.lv": "لا يزال الوضع هنا حرجا، كما أنه لم نلحظ تدفق للكتل الجليدية إلى الخارج".

يشار إلى ارتفاع منسوب المياه في النهر إلى أكثر من 8 أمتار عن المستوى الصفري، وكانت آخر مرة شهدت فيه المجينة هذا الأمر منذ حوالي 40 عاما.

وقد توقف عمل المدراس في المدينة، وتشهد إطلاق صفارات الإنذار في المناطق المعرضة لفيضانات خطيرة كما وينصح السكان المحليون بشدة بضرورة المغادرة.

وبهدف إجلاء المواطنين تعمل وسائل النقل العام على إخلاء يكابيلس.


فيضانات

يكابيلس

لاتفيا

نهر دفينا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة