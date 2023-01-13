أنباء متضاربة حول الوضع في "سوليدار" روسيا تعلن السيطرة وأوكرانيا تنفى

كتب عبد الوهاب الجندى

نفت السلطات الأوكرانية، ما أعلنتها السلطات الروسية من السيطرة على "سوليدار" وأكدت استمرار المعارك "الضارية" في المنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن : الوضع في سوليدار صعب للغاية لكنه تحت السيطرة، مؤكدة أن قواتها لا تزال صامدة في سوليدار بعد ليلة "محمومة" من القتال فيما أصبح أحد أكثر ساحات القتال دموية في الحرب برمتها.

ومنذ قليل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها سيطرت بشكل كامل على مدينة سوليدار الواقعة شرقي أوكرانيا الليلة الماضية، وذلك بعد معارك شرسة على مدار الأيام الماضية، وبهذا تكون الأنباء متضاربة حول من يسيطر على "سوليدار".

وقالت الوزارة إن القوات الروسية سيطرت على البلدة، التي ظلت لفترة طويلة مسرح قتال عنيف وقصف مساء أمس الخميس. وأضافت أن ذلك سيسمح لقواتها الآن بقطع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير من سوليدار.

واعتبرت موسكو أن السيطرة على سوليدار خطوة حاسمة في عملياتها العسكرية في أوكرانيا: "خطوة مهمة باتجاه القيام بهجمات ناجحة في المستقبل".