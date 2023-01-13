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أمطار وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الإثنين

الجمعة، 13 يناير 2023 11:53 ص
أمطار وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الإثنين حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 13 يناير 2023 حتى الاثنين المقبل 16 يناير 2023 ،  حيث تشهد البلاد  طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر،  لطيف  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد ، معتدل  على جنوب سيناء وحنوب الصعيد ، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 
 

- الجمعة 13 يناير : 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 

- السبت 14 يناير : 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- الأحد 15 يناير:

أمطار متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 

- الإثنين 16 يناير :

أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وخليج السويس على فترات متقطعة


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