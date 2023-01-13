أكثر من 20 ألف وحدة.. تفاصيل وأسعار وحدات الإسكان الجديدة المقرر طرحها الأحد

أحمد عبد الرحمن

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن طرح الإسكان وحدات سكنية جديدة الأحد المقبل، من أكبر طرح للوزارة في 2023، حوالي 20 ألفًا و44 وحدة سكنية في مشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن يغطي الكثير من محافظات مصر، حيث مشروع جنة 10 آلاف وحدة سكنية، و512 وحدة في مشروع دار مصر.

وأكد المهندس عمرو خطاب، أن المساحات في مشروع جنة من 100 لـ 161 متر، ودار مصر من 100 لـ 150 متر، وسكن مصر من 106 لـ 133 متر.

ولفت المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى الأسعار ليست بعيدة عن الأسعار التي تطرح بها باستمرار، وكراسات الشروط على موقع التعمير والإسكان ومتاحة لمدة شهر من 16 يناير إلى 16 فبراير بها تفاصيل الأسعار حيث في جنة 11 ألف جنيه للمتر في الشيخ زايد وهو أعلى سعر، ودار مصر من 5 لـ 7 آلاف للمتر ويختلف من مدينة لأخرى.

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 20044 وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة، بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر)، موضحاً أنه سيبدأ بعد غد الأحد 15 يناير 2023، وحتى الساعة 11.59 مساء يوم الخميس 16 فبراير 2023، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، بينما يبدأ حجز الوحدات من الساعة 10 صباح يوم الأحد 5 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الإثنين 6 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online".

وقال وزير الإسكان: يتم طرح 10872 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة)، بجانب طرح 512 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة (15 مايو - العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة)، إضافة إلى طرح 8660 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة).