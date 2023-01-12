75 درجة تحت الصفر.. موجه صقيع تضرب سكان إيفينكى فى روسيا

كتب محمد جمال

ضربت قرية إيسى التابعة لمنطقة إيفينكى الواقعة فى الجزء الشمالى الشرقى من إقليم كراسنويارسك الروسى، موجة صقيع وتراوحت درجة الحرارة ما بين 73 و 75 درجة تحت الصفر، بحسب "روسيا اليوم".

فى وقت سابق، حذر خبراء الأرصاد الجوية من زيادة الصقيع فى جميع أنحاء إقليم كراسنويارسك، ووفقا لهم، كان من المتوقع أن تصل درجة الصقيع فى إيفنكى إلى 55 درجة تحت الصفر.

من جانبه، أفاد أحد سكان المنطقة واسمه أندريه ميروشكو، بأن البرد القارس الذى بلغ 73-75 تحت الصفر ضرب المنطقة في الليلة الفاصلة بين 10و11 يناير.

وقال: "اليوم درجة الحرارة 64 مئوية تحت الصفر. أما يوم أمس درجة الحرارة 72 مئوية تحت الصفر وكذلك أقل بثلاث درجات من ذلك، أي 75 مئوية تحت الصفر.

من ناحية أخرى، أفاد كبير الخبراء بمركز الطقس "فوبوس"، ميخائيل ليوس، بأن ليلة الـ6 من يناير الجارى أصبحت الأبرد في موسكو منذ بداية الشتاء، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 22,6 درجة تحت الصفر.