اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 يناير 2023 05:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

75 درجة تحت الصفر.. موجه صقيع تضرب سكان إيفينكى فى روسيا

الخميس، 12 يناير 2023 05:10 م
75 درجة تحت الصفر.. موجه صقيع تضرب سكان إيفينكى فى روسيا ثلوج -أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضربت قرية إيسى التابعة لمنطقة إيفينكى الواقعة فى الجزء الشمالى الشرقى من إقليم كراسنويارسك الروسى، موجة صقيع وتراوحت درجة الحرارة ما بين 73 و 75 درجة تحت الصفر، بحسب "روسيا اليوم".

فى وقت سابق، حذر خبراء الأرصاد الجوية من زيادة الصقيع فى جميع أنحاء إقليم كراسنويارسك، ووفقا لهم، كان من المتوقع أن تصل درجة الصقيع فى إيفنكى إلى 55 درجة تحت الصفر.
 
من جانبه، أفاد أحد سكان المنطقة واسمه أندريه ميروشكو، بأن البرد القارس الذى بلغ 73-75 تحت الصفر ضرب المنطقة في الليلة الفاصلة بين 10و11 يناير.
 
وقال: "اليوم درجة الحرارة 64 مئوية تحت الصفر. أما يوم أمس درجة الحرارة 72 مئوية تحت الصفر وكذلك أقل بثلاث درجات من ذلك، أي 75 مئوية تحت الصفر.
 
من ناحية أخرى، أفاد كبير الخبراء بمركز الطقس "فوبوس"، ميخائيل ليوس، بأن ليلة الـ6 من يناير الجارى أصبحت الأبرد في موسكو منذ بداية الشتاء، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 22,6 درجة تحت الصفر.

وكتب ليوس في صفحته على "تلجرام": "شهدت العاصمة موسكو أبرد ليلة منذ بداية الشتاء الجاري. وبلغت أقل درجة الحرارة في محطة الطقس الواقعة في أراضي مركز معارض عموم روسيا بموسكو في الساعة 07:00 صباح الجمعة 22,6 درجة تحت الصفر".

وأضاف أن مقاطعة موسكو سجلت أقل درجة للحرارة في مدينة تالدوم حيث انخفضت إلى 26,1 درجة تحت الصفر.

وتابع: "من الممكن أن تنخفض درجة الحرارة قليلا في الساعات التالية".

 


ثلوج

كراسنويارسك

روسيا

سيبيريا

صقيع



الموضوعات المتعلقة

موجة صقيع تضرب موسكو ودرجات الحرارة تصل إلى ما دون 20 درجة تحت الصفر

الجمعة، 06 يناير 2023 10:38 ص

أزمة الطاقة ترغم حكومات أوروبا على العودة لأساليب الحياة فى الماضى.. مدينة فرنسية توزع "بطاطين" لمواجهة البرودة.. بلجيكا تلغى التدفئة المركزية وتبحث عن بديل.. وتقرير: 1.06 تريليون دولار تكلفة تفادى الصقيع

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 02:08 ص

شباك الصيادين تنتظر الطيور المهاجرة على سواحل سيناء.. السمان البرى والقمرى وبط الشرشير الصيفى والعصافير الأشهر.. الطيور تهرب من صقيع أوروبا لدفء أفريقيا وشمال آسيا.. الشبام والطراحة والرماكة أشهر طرق الصيد..صور

الأحد، 04 سبتمبر 2022 04:30 م

موجة من الصقيع تضرب البرازيل

السبت، 21 مايو 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة