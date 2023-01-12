اليوم السابع
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الخميس، 12 يناير 2023 03:07 ص
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7 معلومات عن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بـ150 مليار جنيه وبفائدة 11%

الخميس، 12 يناير 2023 03:00 ص
7 معلومات عن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بـ150 مليار جنيه وبفائدة 11% مشروعات استصلاح الأراضى - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تحاول الحكومة المصرية دعم الصناعة بكافة وشتى الطرق لما لها من دور رئيسى فى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع عجلة التصدير وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وفيما يلى أبرز المعلومات عن المبادرة الحكومية الجديدة لدعم الصناعة المصرية وتحفيزها بتوفير تمويلات تصل ل 150 مليار جنيه خلال 5 سنوات.

 

تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للصناعة والزراعة
 
- تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة 150 مليار جنيه
 
- منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل
 
- 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
 
- سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها
 
- سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%،
 
- تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
 

دعم الصناعة

الصناعة

الصناعة الوطنية

مبادرات دعم الصناعة

مبادرات دعم الصناعة الوطنية



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