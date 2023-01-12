اليوم السابع
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‬ محمود محيى الدين رئيسا لجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية

الخميس، 12 يناير 2023 10:10 ص
‬ محمود محيى الدين رئيسا لجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمود محى الدين
كتب عبد الحليم سالم

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تم انتخاب الدكتور محمود محيي الدين، رئيساً لمجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية Middle East Economic Association (MEEA) والتي تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1978، وجاء انتخاب الدكتور محيي الدين لرئاسة الجمعية مع مجلس الإدارة الجديد، وذلك بعد انتهاء  فترة رئاسة الدكتور وسيم شاهين عميد كلية الإدارة بالجامعة اللبنانية الأمريكية ببيروت.
 
وبانتخاب الدكتور محمود محيي الدين سيكون الرئيس الثالث عشر لمجلس إدارة الجمعية التي تضم نخبة من الاقتصاديين المرموقين وأساتذة الجامعات وخبراء المؤسسات البحثية المتخصصة في فروع مختلفة لاقتصادات الشرق الأوسط، كما تضم الجمعية في عضويتها شباب الاقتصاديين من الجامعات والمراكز البحثية حول العالم. 
 
وتهدف الجمعية لدعم البحث العلمي في مجال الاقتصاد وزيادة التعاون العلمي بين مؤسسات البحث العلمي والمتخصصين في اقتصادات الشرق الشرق الأوسط، كما تولي الجمعية اهتماماً كبيراً بالباحثين الاقتصاديين والخبراء الواعدين من خلال مؤتمراتها السنوية وتمنح جائزة سنوية باسم "ابن خلدون". 
 
وتنظم الجمعية مؤتمرين سنويًا، حيث يُعقد المؤتمر الأول مع الاجتماع السنوي لجمعية تحالف العلوم الاجتماعية والجمعية الاقتصادية الأمريكية، أما المؤتمر  الثاني فهو المؤتمر الدولي والذي يتم عقده بالتناوب في إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 
 

امريكا

الشرق الاوسط

مصر

محمود محيى الدين



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