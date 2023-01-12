وكيل وزارة الصحة بالغربية يتابع أعمال تطوير حميات زفتي

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعمال الانتهاء من التطوير بمستشفى حميات زفتي ، حيث تابع أعمال التطوير الجارية والتشطيبات النهائية لأعمال التطوير، وجاري تجهيز المستشفي بالتجهيزات الطبية.



وشدد وكيل الوزارة على سرعة الانتهاء منها وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ووفقا للجدول الزمنى الموضوع، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والتي تأتي استكمالًا لخطة رفع كفاءة المستشفيات والإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الغربية .



وأوضح إنه تم الإنتهاء من إنجاز 90% من أعمال التطوير وإكتمال الأقسام بالمستشفى، وأن جميع أعمال التطوير بالمستشفى تسير حسب الجدول الزمنى المخطط لها ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية، لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.



كما قام بالمرور على مستشفى السنطة المركزي لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث بدأ جولته بتفقد العيادات الخارجية للتأكد من تواجد القوى البشرية، ومناظرة معدل التردد على العيادات المختلفة، والأقسام الداخلية، وقسم العناية المركزة، للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلاله، والتأكد من سلامة الأجهزة واستيفاء الملفات الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية الطبية اللازمة وتوافر الأمصال واللقاحات المختلفة وفصائل الدم ومشتقاته، وكدا متابعة أعمال التطوير الجارية بمستشفى السنطة.





