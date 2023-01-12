وفد جهاز التنسيق الحضارى يعاين قرية حسن فتحى بالوادى الجديد لتطويرها.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أنهى فريق الجهاز القومى للتنسيق الحضارى معاينة قرية "حسن فتحي" الأثرية بمركز باريس، بمحافظة الوادى الجديد ، وذلك لوضع مقترح شامل لتطوير القرية واستغلال المُنشآت المعمارية الموجودة بها، وإعادة تأهيلها كمزار سياحى وثقافى فى ضوء ما تتمتع به من طَابعٍ معمارى فريد، وفقًا بروتوكول التعاون المُزمع توقيعه خلال الفترة المُقبلة بين الجهاز والمحافظة، وذلك فى إطار التعاون المُثمر والجهود المبذولة بين محافظة الوادى الجديد ووزارة الثقافة لإعادة إحياء المناطق الأثرية.

وكان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد أكد خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الوادى الجديد، بداية يناير الجارى، إعداد تقرير مصور لدراسة وضع آليات لإعادة وإحياء مراسم حسن فتحى بباريس مرة أخرى، نحو تحقيق الهدف المرجو ونشر الثقافة والفنون ولتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، والتأكيد على ريادة مصر ودعم مسارات التنمية للدولة المصرية، من خلال زيادة وعى وثقافة المجتمع وتوصيل الخدمات الثقافية والفنية لأبناء الوطن فى جميع ربوع المحافظات.

وكان الكشف عن بئر ضخم للمياه يقع على بعد 60 كيلو متر جنوب واحة الخارجة فى عام 1963 تكفى مياهه لرى 1000 فدان هو الدافع لهيئة تعمير الصحارى لإنشاء قرية زراعية فى هذة المنطقة النائية فى قلب مصر تتسع لعدد 250 عائلة يكون اكثر من نصفهم فلاحين والباقى من العاملين بالخدمات، وكانت درجة الحرارة العالية تصل الى 50 درجة مئوية فى الصيف كانت اكبر التحديات فى ظل الحاجة الى التخزين البارد للفواكة والخضروات والحبوب القابلة للتلف واستحالة استخدام اجهزة التبريد والتكيف , لكن تم التغلب على ذلك التحدى من خلال وضع المخازن تحت الارض والتصميم المبتكر لملاقف الهواء لزيادة سرعة الهواء مما ادى الى خفض هائل لدرجة الحرارة، وحاول المعمارى "حسن فتحي" من خلال ذلك المشروع وضع معايير ومواصفات هندسية للمواد ونظم الانشاء لتصبح نظم معتمدة بالدولة بشكل رسمى.