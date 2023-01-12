وزير الاتصالات يستعرض فى الهند الفرص الاستثمارية لقطاع الاتصالات

كتبت هبة السيد

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاءا موسعا ضم مجموعة من كبريات الشركات الهندية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى الملتقى الذى نظمه مكتب التمثيل التجارى المصرى فى الهند بالتنسيق مع اتحاد الصناعة الهندى (CII) فى بنجالور بالهند؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على المناخ الاستثمارى الجاذب بمصر، ودعوة الشركات الهندية للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتعاون فى تنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

وفى كلمته؛ تناول الدكتور عمرو طلعت الإجراءات التى اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى الجهود التى تبذها الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتى تحمل فرص كبيرة للاستثمار؛ لافتا إلى اهتمام الدولة المصرية بتوطين صناعة الإلكترونيات حيث شهدت الفترة الماضية جذب العديد من كبري الشركات العالمية للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع أنيس تشينشاه الرئيس التنفيذى لشركة ويبرو " Wipro" بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وعدد من قيادات الشركة الرائدة فى مجال تقديم الاستشارات والخدمات والحلول التكنولوجية التى تلبى احتياجات التحول الرقمي؛ حيث تم خلال اللقاء استعراض المشروعات ذات الصلة بمصر الرقمية وفرص التعاون مع الشركة لاسيما مع توافر الكفاءات الشابة المؤهلة باحترافية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لإعداد كوادر رقمية من خلال برامج بناء القدرات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت مع باداما بارثاراثى، رئيس الاستشارات العالمية وسودهير ناير الرئيس التنفيذى لتقديم خدمات وأعمال البنية التحتية والحوسبة السحابية بشركة "تك ماهندرا" المتخصصة فى خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات؛ تناول اللقاء مناقشة الحلول والتقنيات التى تقدمها الشركة مثل تقنية الميتافيرس واستكشاف فرصة التوسع فى أنشطة وأعمال مركز الشركة فى مصر؛ وتسليط الضوء على إمكانيات مصر في مجال صناعى التعهيد.

وفى سياق متصل؛ بحث الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له مع أميت شارما الشريك الإدارى لمركز IBM العالمي لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وأرنب ساها رئيس مركز الحلول الابتكارية؛ خطة التوسع فى أنشطة المركز بالقاهرة ، وشهد اللقاء استعراض أنشطة المركز فى الهند من حيث الخدمات المقدمة، وأهم التقنيات المستخدمة.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له يزور الهند خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير؛ يلتقى خلالها مع مسؤولين حكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية للسوق المصرى.