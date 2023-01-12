واشنطن بوست: أوامر استدعاء جديدة لمسئولى حملة ترامب فى قضية 6 يناير

فاطمة شوقى

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن مجموعة من أوامر الاستدعاء تم إرسالها إلى مسئولى حملة ترامب الشهر الماضى تظهر مجالات جديدة من اهتمام المحققين كجزء من التحقيق الممتد الذى تجريه وزارة العدل حول أحداث 6 يناير ، وفقا لنسخة أطلعت عليها واشنطن بوست، ويقول المحامون إن هيئة محلفين كبرى ركزت على أحداث اليوم وجمع التبرعات المرتبط بها والذى زاد من أنشطتها فى الأشهر الأخيرة.

وتم تلقى اوامر الاستدعاء فى أوائل ديسمبر الماضى، بحسب ما قال أحد مسئولى حملة ترامب السابقين الذى رفض الكشف عن هويته لأن التحقيق مستمر.

وتسعى الوثيقة للحصول على أكثر من 24 فئة من المعلومات، وتشمل بعض الأسئلة التى لم تكن جزءا من سلسلة من الاستدعاءات المشابهة التى أطلعت عليها الصحيفة، وتم إرسالها إلى عدة عشرات من الأشخاص فى سبتمبر الماضى.

وفى جزء من الوثيقة القانونية المكونة من أربع صفحات، تطلب من المتلقين الكشف عما إذا كان أحدا غيرهم يدفع للتمثيل القانونى، ولو كان الأمر كذلك أن يقدم نسخة من الاتفاق على هذا العمل القانونى.

كما تلقى مسئول سابق آخر على الأقل استدعاء، وفقا لما قاله محاميه الذى رفض الكشف عن هويته لتجنب لفت الانتباه إلى موكله.

ويسعى أمر الاستدعاء إلى الحصول على أى اتصالات أو معلومات حول اثنتين من شركات تكنولوجيا التصويت، دومنيون وسمارتماتيك، واللتين تعرضتا لوابل من نظريات المؤامرة التى روج لها مستشارو ترامب.

ويهدف هذا الطلب على ما يبدو إلى جمع ما قد قاله مسئولو الحملة سرا فى هذا الوقت الذى كان فيه أنصار ترامب ينتقدون علنا هذه الشركات فى أعقاب فوز جو بايدن عام 2020.