هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر تدعم المدارس فى قرى حياة كريمة.. اعرف التفاصيل

وفى هذا الصدد يقول المهندس إسلام الدهرين مدير إدارة المشروعات بهيئة الأبنية التعليمية بالأقصر إن الهيئة نجحت فى مشروعات مبادرة حياة كريمة بالعمل فى تسليم 19 مدرسة (انشاء جديد – توسع كلى وجزئى –تعلية) بعدد فصول 207 فصول بمركز إسنا، وجارٍ العمل فى 13 مدرسة بعدد 185 فصلا ضمن برنامج حياة كريمة، كما تم نهو وتسليم 26 مدرسة صيانة بعدد فصول 353، وجارٍ العمل بعدد 8 مدارس بعدد 159 فصلا، وتم نهو وتسليم عدد 5 مدرسة (إنشاء جديد – توسع كلى وجزئى –تعلية) بعدد فصول 74 فصلا بمركز أرمنت، وجارٍ العمل بعدد 3 مدارس بعدد 60 فصلا ضمن برنامج حياة كريمة، وتم نهو وتسليم عدد 10 مدرسة صيانة بعدد فصول 154، وجارٍ العمل بعدد 4 مدرسة بعدد 112 فصل.

وأضاف المهندس إسلام الدهرين لـ"اليوم السابع" أنه بالنسبة لمشروعات الهيئة خارج مبادرة حياة كريمة، فقد تم نهو وتسليم عدد 4 مدارس (انشاء جديد – توسع كلى وجزئى –تعلية) بعدد فصول 68 فصلا بمدينة الأقصر، وبمركز أرمنت وبمركز البياضية، وجارٍ العمل بعدد 7 مدارس بعدد 107 فصول.

فيما طرحت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر 13 مدرسة على مستوى محافظة الأقصر ما بين إحلال جزئي وإحلال كلي وتوسع منهم 7 مدارس بمركز ومدينة الطود، حيث تابع رئيس مركز ومدينة الطود، خلال جولاته وبرفقته المهندس محمود فراج أحمد ممثلاً عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، الأعمال الجاري تنفيذها لصيانة مدرسة نجع ابو عنان الابتدائية بمدينة الطود.

ومن جانبه أوضح المهندس محمود فراج ممثل الأبنية التعليمية بالأقصر، أنه تم بدء العمل في تنفيذ صيانة مدرسة نجع ابو عنان الابتدائية من بداية شهر مايو الماضي، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة فى نهاية شهر أغسطس المقبل.