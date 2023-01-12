نائب محافظ المنيا يتابع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدوري، لاستعراض معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك لمتابعة مستجدات الاعمال، وتذليل كافة العقبات التي تواجه مسار التنمية، جاء ذلك تنفيذاً تكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا.

جاء ذلك بحضور، المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديري الشركات والهيئات، مهندسي دار الهندسة، وعدد من الجهات المعنية.

ناقش نائب المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التي يجرى إنجازها بالقرى المستهدفة، حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين وتحسين جودة الحياة في قرى الريف، كما استمع إلى تقارير دار الهندسة حول الأعمال الجاري تنفيذها.

ووجه أبو زيد، رؤساء المراكز والقرى بالاستمرار في تنفيذ تكليفات محافظ المنيا، بالإشراف الميداني على تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتذليل كل العقبات، والتنسيق الدائم مع الشركات والهيئات القائمة على تنفيذ الأعمال بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة.

وتفقد نائب المحافظ، الاثنين الماضي، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة، لمتابعة تنفيذ المشروعات على ارض الواقع، وللتأكد من الاستمرار تنفيذ المشروعات وفقا للخطة الزمنية المحددة.