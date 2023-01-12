مصرع شخص وإصابة 2 أخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالمحلة

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق المحلة طنطا أمام منطقة منشية البكري ثان المحلة وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام منطقة منشية البكري.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بسبب السرعة الزائدة لقائد السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة المتواجدين بالسيارة، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد أصيب 2 بإصابات متفرقة احدهما حالته خطيرة في حادث تصادم تروسيكل بموتوسيكل بمنطقة المعهد الديني ثالث المحلة بمحافظة الغربية، وهروب قائد التروسيكل وتم نقل المصابين لمستشفي المحلة العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمنطقة المعهد الديني، وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم تروسيكل بموتوسيكل واصابة 2 باصابات متفرقة احدهما حالته خطيرة ، وهروب قائد التروسيكل، تم نقل المصابين للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.