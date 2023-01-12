اليوم السابع
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مصرع سيدة صدمها جرار فى أبو تشت بقنا

الخميس، 12 يناير 2023 05:42 م
مصرع سيدة صدمها جرار فى أبو تشت بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، بعدما صدمها جرار زراعى بقرية الخوالد التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى.

 

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد مصرع سيدة صدمها جرار زراعي بقرية الخوالد في مركز أبوتشت.
 
ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع فاطمة خليفة محمد، 42 عامًا، بعدما صدمها جرار زراعي بقرية الخوالد في مركز أبوتشت، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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