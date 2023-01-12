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مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو: أنباء عن سيطرة روسية على "سوليدار"

الخميس، 12 يناير 2023 11:09 م
مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو: أنباء عن سيطرة روسية على "سوليدار" الحرب الروسية الأوكرانية
رامى محيى الدين

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قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن القوات الروسية تواصل عملية التقدم وتطهير مدينة سوليدار من القوات الأوكرانية، ويقوم الجيش الروسي باقتحام بعض الأحياء الصغيرة التي تعتبر جيوبًا لمدينة سوليدار بمقاطعة دونيتسك.
 
وأضاف في رسالته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأنباء التي تصدر من السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة «دونيتسك» تتحدث عن سيطرة شبه كاملة للقوات الروسية على مدينة سوليدار، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تعلن رسميا حتى الآن السيطرة الكاملة على المدينة.
 
وأشار إلى أن الجانب الأوكراني يؤكد أن المعارك ما زالت مستمرة في المدينة، بالرغم من أن الأنباء تتحدث عن سيطرة شبه كاملة للقوات الروسية.
 
وتابع أن مدينة سوليدار تشكل محورًا استراتيجيًا مهمًا للجانب الروسي بالإضافة إلى أن هذه المدينة سوف تعطي دفعة وأولوية للقوات الروسية للتقدم إلى مدينة باخموت.
 
وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أن المعركة لا تزال مستمرة على جبهة «سوليدار» شرق البلاد، رغم التقارير الروسية التي تواترت حول سيطرة موسكو على المدينة الاستراتيجية.
 
 

سوليدار

أوكرانيا

روسيا

القوات الاوكرانية



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