مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء يتابع زراعة محصول القمح

قام الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء بعمل جولة مرورية لتفقد حالة زراعة القمح لدى بعض المزارعين ، رافقه خلالها المهندسة كوثر عبد الفتاح مديرة إدارة البساتين تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

حيث تلقى مدير الزراعة مقابلة بعض من المزارعين وتقديم بعض النصائح والارشادات المختلفة لهم بشأن الإهتمام بمتابعة محصول القمح والتأكيد على أهمية الرى بالتنقيط وما يساهم به من ترشيد فى المياة والنفقات المختلفة التى يتحملها المزارع فعملية الرى لنبات القمح ، تعتبر من أهم العمليات اللازمة للحصول على محصول مرتفع منه وحيث ان الأراضي الرملية يقل احتفاظها بالماء فتكون بحاجة إلى تقريب فترات الرى لتوفير الرطوبة الارضيه اللازمة لنمو نبات القمح علاوة على تعرفهم على كيفية الرى وقت تساقط الأمطار، فقد أوضح الدكتور شطا للمزارعين أهمية التوقف عن الرى وقت تساقط الأمطار، وذلك نظرا لأن مياه الأمطار تكون غنية بالنيتروجين والذى يعد أحد أهم الاسمدة التى يحتاج إليها النبات ويالتالى فمياة الأمطار تكون بمثابة رى وتسميد للنبات فى آن واحد ، ومن التوصيات بشأن رى القمح فى الأراضي الرملية ان يراعى المزارع استمرار الرى يوميا بعد رية الزراعة حتى اكتمال الإنبات وظهور البادرات فوق سطح التربة ثم يوالي الرى بعد ذلك على فترات تتراوح بين 4 _ 5 أيام ، مع ضرورة الإهتمام بعدم تعطيش النباتات طوال فترة النمو وحتى الحصاد ، كما يتم تحديد عدد الريات وزمن الرية الواحدة حسب عمر النبات والظروف الجوية وتصرف الرشاش.

كما أشار الدكتور شطا إلى أنه من أهم مميزات الزراعة على المصاطب انه من خلالها يتم توزيع التقاوى بانتظام وهو الأمر الذى يساهم فى التعرف بسهولة على الحشائش و سهولة النقاوة اليدوية التى يفضل اجراءها مرتين، مرة قبل رية المحاياة ومرة اخرى قبل الرية الثانية فاستخدام طريقة زراعة القمح على مصاطب تتميزبانخفاض معدل التقاوى وكمية الرى ويعمل على زيادة محصول الحبوب .كما أكد سيادته على أهمية متابعة المزارع لمحصول القمح واتباعه لكل الممارسات الزراعية السليمة للحصول على أعلى وأفضل انتاج منه لاعتباره محصولا استراتيجيا يهم المزارع والدولة فى ان واحد ، ومن الجدير بالذكر أن الدكتور شطا يولى اهتماما كبيرا بمتابعة محصول القمح بمدينتى طور سبناء ورأس سدر حيث يعطى توجيهات وتعليمات مشددة لجميع المهندسين الزراعيين المختصين لضرورة المتابعة المستمرة لمزارعى القمح والاطمئنان على حالة النمو للقمح أولا بأول ،كما قام بتفقد الزراعات الأخرى كفحص أشجار النخيل وتفقد بعض أشجار الفاكهة وتوجيه بعض النصائح للمهندسة المرافقه له والتى تتعلق بكيفية التعرف على الاصابات المختلفة لبعض الأشجار وأسباب حدوثها وكيفية العلاج.