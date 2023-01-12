محكمة النقض تهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات وتنفى حاجتها لوظائف

إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

تهيب محكمة النقض بالمواطنين عدم الانسياق خلف أية شائعات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترويجها عن وجود وظائف شاغرة بمحكمة النقض وأنه تم إخطار النيابة العامة بكافة الإجراءات القانونية قبل كل من قام بترويج هذه الاشاعات المغرضة.

وقد نفت المحكمة أمس الأربعاء هذه الأخبار الكاذبة.

وتؤكد محكمة النقض أن ما صدر عنها بتاريخ 3 يناير 2023 والمنشور بالجرائد القومية هو إعلان رقم 1 لسنة 2023 الذى طرحته المحكمة لشغل بعض الوظائف القيادية المتمثلة فى الآتي: