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محكمة النقض تهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات وتنفى حاجتها لوظائف

الخميس، 12 يناير 2023 04:42 م
محكمة النقض تهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات وتنفى حاجتها لوظائف المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض
إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

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تهيب محكمة النقض بالمواطنين عدم الانسياق خلف أية شائعات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترويجها عن وجود وظائف شاغرة بمحكمة النقض وأنه تم إخطار النيابة العامة بكافة الإجراءات القانونية قبل كل من قام بترويج هذه الاشاعات المغرضة.
 
وقد نفت المحكمة أمس الأربعاء هذه الأخبار الكاذبة.
 
وتؤكد محكمة النقض أن ما صدر عنها بتاريخ 3 يناير 2023 والمنشور بالجرائد القومية هو إعلان رقم 1 لسنة 2023 الذى طرحته المحكمة لشغل بعض الوظائف القيادية المتمثلة فى الآتي:
 
1- أمين عام مساعد من الدرجة العالية بمحكمة النقض 
 
2- مدير عام شئون المكتب الفنى بمحكمة النقض
 
3- مدير عام شئون النقض الجنائى بمحكمة النقض

 

 


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