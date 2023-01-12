محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها فى بنها ويوجه بسرعة إنهائها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة إنجازات أعمال المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة على أرض الواقع، بمدينة بنها.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة (ج) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يشرف على تنفيذه جهاز القاهرة الإسلامية الفاطمية، والذي يبلُغ طوله 550 متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاء بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ إقامة مشروعات صغيرة كالمطاعم والكافيهات وغيرها من المشروعات للحد من البطالة.

وفي السياق ذاته، تم الانتهاء من أعمال صب الخرسانات الأرضية بالكامل بطول الممشى، وتم الانتهاء من 300 متر خرسانة بالأسوار الخارجية للممشى، وجاري تركيب السور المعدني الخارجي (كريتال)، وتركيب السور الحديدي المُطل على النيل.

وشدد "الهجان"، على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الممشى وفتحه أمام المواطنين لخلق متنفساً جديداً لهم، مع مراعاة الرسومات الهندسية والأعمال الفنية لتفادي أي أخطاء في التصميم، علاوة على الانتهاء من الرسومات الهندسية الخاصة بالمعبر الرابط بين قطاع (ب ، ج) من الممشى، والذي سيبدأ من معدية قرية بطا بعرض 3.5 متر ، والذي سيُساهم في سهولة تنقُل المواطنين من وإلى القطاعين (ب ، ج) بكل سهولة ويُسر .

ثم استكمل المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير شارع فريد ندا "المرحلة الثانية"، حيث تفقد حديقة الكمين والتي يتم العمل بها الآن إذ تم الانتهاء من القواعد الخرسانية وجاري الانتهاء من السقف الخرساني لمبنى الكمين، كما تفقد حديقة النافورة والتي تم الانتهاء من العزل بها وجاري عمل القواعد الخرسانية، موجهاً بسرعة إنهاء إمداد المياه للنافورة تجنباً لأي أخطاء قد تحدُث عند الانتهاء للحفاظ على أعمال التطوير، بالإضافة إلى التوجيه بالاهتمام بالمناطق المنزرعة على امتداد الشارع من حيث التهذيب والري الدوري لاستمرار إبراز مظهر حضاري يتواكب مع أعمال التطوير الجارية.

كما وجه "الهجان"، بسرعة الانتهاء من تركيب كشافات الإنارة على الأعمدة التي تم تركيبها، وذلك لسهولة الرؤية للحفاظ على أرواح المواطنين.

وفي سياقٍ مُتصل وجه محافظ القليوبية، رئيس المدينة بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بشكل دائم، والعمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع المدينة، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة وافتراش الباعة الجائلين الطريق العام.

جاءت الجولة بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والدكتور مهندس سيد القصبي بكلية الهندسة جامعة بنها استشاري مشروع ممشى أهل مصر، ومهندسي مشروع تطوير شارع فريد ندا.